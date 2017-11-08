Бен Симмонс мощно вколотил сверху с сопротивлением Табо Сефолоши

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс в поединке регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» исполнил сокрушительный данк с сопротивлением своего коллеги по позиции Табо Сефолоши.

21-летний Симмонс провёл на паркете 36 минуты, набрал 16 очков (7 из 22 с игры), собрал 13 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 3 перехвата и 3 блок-шота. Встреча завершилась победой «Филадельфии» со счётом 104:97.



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