Уэстбрук получил неспортивный фол после столкновения с Богдановичем

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в поединке регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» получил неспортивный фол первой степени после столкновения с защитником калифорнийского клуба Богданом Богдановичем.



Уэстбрук провёл на площадке 37 минут, собрав коллекцию из 20 очков (7 из 21 с игры), 12 подборов, 6 результативных передач и 3 перехватов. Встреча завершилась победой «Сакраменто» со счётом 94:86.



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