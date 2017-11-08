Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в поединке регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» получил неспортивный фол первой степени после столкновения с защитником калифорнийского клуба Богданом Богдановичем.
Уэстбрук провёл на площадке 37 минут, собрав коллекцию из 20 очков (7 из 21 с игры), 12 подборов, 6 результативных передач и 3 перехватов. Встреча завершилась победой «Сакраменто» со счётом 94:86.
Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».
Уэстбрук получил неспортивный фол после столкновения с Богдановичем
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в поединке регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» получил неспортивный фол первой степени после столкновения с защитником калифорнийского клуба Богданом Богдановичем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке