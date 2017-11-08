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175 лет назад 2016
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Уэстбрук получил неспортивный фол после столкновения с Богдановичем

Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в поединке регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» получил неспортивный фол первой степени после столкновения с защитником калифорнийского клуба Богданом Богдановичем.

Уэстбрук провёл на площадке 37 минут, собрав коллекцию из 20 очков (7 из 21 с игры), 12 подборов, 6 результативных передач и 3 перехватов. Встреча завершилась победой «Сакраменто» со счётом 94:86.

Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Сакраменто Кингз Богдан Богданович Расселл Уэстбрук
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