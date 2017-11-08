«Финикс» намерен обменять Монро

Руководство «Финикс Санз» не планирует оставлять в команде центрового Грега Монро, который присоединился к клубу в результате обмена с «Милуоки Бакс», сообщает ESPN.



Отмечается, что Монро не входит в долгосрочные планы «Финикса» по перестройке команды. Кроме того, сам баскетболист вряд ли подпишет с клубом новое соглашение. Не исключено, что руководство «Санз» выкупит контракт 27-летнего центрового. Стоит отметить, что действующее соглашение Монро заканчивается летом 2018 года.



В нынешнем сезоне Грег проводит на паркете по 15,8 минуты, собирая коллекцию из 6,8 очка, 5,0 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

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