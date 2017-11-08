Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Уиттингтон не поможет «Зениту» на протяжении восьми недель

Баскетбол

Центровой «Зенита» Шейн Уиттингтон пропустит восемь недель из-за травмы, сообщает официальный сайт санкт-петербургской команды. 26-летний американский баскетболист перенёс успешную операцию на пальце в Испании 8 ноября.

Уиттингтон проводит в «Зените» первый сезон, до этого игрок выступал в чемпионате Испании, а ранее провёл два сезона в команде НБА «Индиана Пэйсерс».

Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
БК Зенит
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент