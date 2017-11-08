Уиттингтон не поможет «Зениту» на протяжении восьми недель

Центровой «Зенита» Шейн Уиттингтон пропустит восемь недель из-за травмы, сообщает официальный сайт санкт-петербургской команды. 26-летний американский баскетболист перенёс успешную операцию на пальце в Испании 8 ноября.



Уиттингтон проводит в «Зените» первый сезон, до этого игрок выступал в чемпионате Испании, а ранее провёл два сезона в команде НБА «Индиана Пэйсерс».