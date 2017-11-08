100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

15 очков Фрейзера не помогли «Автодору» в матче с «Баккен Беарз»

Баскетбол

Саратовский «Автодор» уступил «Баккен Беарз» в матче Кубка Европы ФИБА. Ключевыми в матче стали вторая и третья четверти, которые хозяева паркета выиграли с общей разницей «+14». Итоговый счёт матча — 85:97 (23:23, 20:29, 20:25, 22:20).

Самым результативным игроком матча стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 31 очко. В составе саратовцев отличился Брэнден Фрейзер, набравший 15 очков.

Это поражение откинуло «Автодор» на третью строчку в турнирной таблице группы В Кубка Европы ФИБА и позволило «Баккен Беарз» выйти на первую строчку в квартете В.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Автодор
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент