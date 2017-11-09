Кулагин: у «Партизана» была сумасшедшая поддержка, но «Локомотив» не сломался

Защитник «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин прокомментировал победу команды над «Партизаном» (93:83) в гостевом матче Еврокубка.



«Считаю, что, несмотря на сумасшедшую поддержку их трибун, мы не сломались, в сложные моменты оставались вместе, бились и играли в командный баскетбол. С чем нас и поздравляю. От себя скажу, что приятно ощущать себя частью такого коллектива — сплочённого и настроенного исключительно на победу. Спасибо тренеру и партнёрам за доверие. И отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которых даже в небольшом количестве было слышно на трибунах арены», — приводит слова Кулагина пресс-служба клуба.