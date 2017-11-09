Прифтис: УНИКС был обязан побеждать после двух подряд поражений на выезде

Главный тренер БК УНИКС Димитрис Прифтис похвалил игроков казанской команда, победивших соперников из итальянского клуба «Торино» (101:93) в матче группового этапа Еврокубка.



«Тяжёлая игра для нас. Мы просто обязаны были сегодня побеждать после двух подряд поражений на выезде. В Загребе мы уступили из-за защиты, эти неудачи давили на нас. К сожалению, в последней игре в Минске мы потеряли из-за травм Костаса Каймакоглу и Андрея Кощеева. Так что ребята сегодня молодцы, хорошо сыграли, но мне не понравилось концовка, когда мы играли несерьёзно – должны были победить с большей разницей. Это было нужно сделать. Особенно дома. Но сегодня мы могли и проиграть», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

УНИКС победил «Торино», Ласме и Колом набрали 50 очков на двоих