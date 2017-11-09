Тренер «Тофаша» Орхун: сложно выиграть, позволяя «Зениту» забирать 22 подбора

Главный тренер «Тофаша» Эне Орхун прокомментировал поражение своей команды в матче с «Зенитом» (82:84) на групповом этапе Еврокубка, назвав две причины неудачи в противостоянии с соперниками из Санкт-Петербурга.



«Мы вели на протяжении почти всей игры, выходили вперёд на 15 очков, но проиграли по двум причинам. Первая — это необъяснимые потери в четвёртой четверти, а вторая — это большое количество подборов на нашем щите. Если позволять «Зениту» забирать 22 подбора на своём щите, то выиграть у него очень сложно. С другой стороны, я рад, что мы хорошо сыграли в атаке.



Мы играли очень умно большую часть игры, но матч не заканчивается до того, как прозвучит финальная сирена, и мы упустили такую важную выездную победу против столь сильного соперника как «Зенит», — цитирует специалиста пресс-служба «Зенита».

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