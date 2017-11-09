«Нью-Йорк» без Порзингиса не справился с «Орландо»

«Орландо Мэджик» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эмвей-центр» в Орландо и завершилась со счётом 112:99 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Вучевич, набравший 24 очка. Ещё 23 очка на счету Эвана Фурнье, 21 — у Аарона Гордона. У «Никс» 26 очков и 11 подборов на счету Тима Хардуэя. Лидер «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис участия в матче не принимал.

Это поражение стало для «Никс» всего вторым за последние восемь матчей.