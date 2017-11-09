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«Нью-Йорк» без Порзингиса не справился с «Орландо»

Баскетбол

«Орландо Мэджик» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эмвей-центр» в Орландо и завершилась со счётом 112:99 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Вучевич, набравший 24 очка. Ещё 23 очка на счету Эвана Фурнье, 21 — у Аарона Гордона. У «Никс» 26 очков и 11 подборов на счету Тима Хардуэя. Лидер «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис участия в матче не принимал.

Это поражение стало для «Никс» всего вторым за последние восемь матчей.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
112 : 99 (27:28, 27:22, 30:26, 28:23)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик:
Нью-Йорк Никс:
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Орландо Мэджик Кристапс Порзингис Никола Вучевич
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