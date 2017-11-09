«Индиана» потерпела 4-е поражение кряду, уступив «Детройту»

«Детройт Пистонс» уверенно победил «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 114:97 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Тобиас Харрис, набравший 23 очка. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 14 очков и 21 подбора. За «Индиану» 21 очко набрал Виктор Оладипо, ещё 19 — Эл Джефферсон.

Эта победа стала для «Пистонс» третьей кряду и шестой в последних семи играх. «Пэйсерс» уступили в четвёртом матче кряду.