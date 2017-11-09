100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Майами» в гостях переиграл «Финикс», Драгич набрал 29 очков, Букер — 30

Баскетбол

«Майами Хит» победил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 126:115 в пользу гостей. По ходу матча «Санз» ни разу не вели в счёте.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Горан Драгич, который записал на свой счёт 29 очков. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. За «Санз» 30 очков набрал Девин Букер, ещё 18 на счету Майка Джеймса.

Это поражение стало для «Финикса» четвёртым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
115 : 126 (27:36, 27:33, 32:25, 29:32)
Майами Хит
Майами
Финикс Санз: Букер - 30, Джеймс - 18, Уоррен - 16, Дадли - 13, Крисс - 9, Дэниелс - 9, Лень - 6, Бендер - 5, Джексон - 5, Юлис - 4, Рид, Монро, Уильямс, Чендлер, Джонс, Найт, Питерс
Майами Хит: Горан Драгич - 29, Уайтсайд - 23, Уэйтерс - 16, Джонсон - 15, Эллингтон - 15, Уинслоу - 14, Олиник - 10, Ричардсон - 4, Хаслем, Микки, Макгрудер, Уильямс, Хэммонс, Адебайо, Уолтон, Уайт
Бумеранг. 7 звёзд НБА, взявших реванш в финале с другой командой
Кевин Дюрант совсем скоро может пополнить список легенд НБА, принявших не самое популярное, но в корне верное решение.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Майами Хит Финикс Санз Горан Драгич Девин Букер
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент