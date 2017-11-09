«Майами» в гостях переиграл «Финикс», Драгич набрал 29 очков, Букер — 30

«Майами Хит» победил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 126:115 в пользу гостей. По ходу матча «Санз» ни разу не вели в счёте.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Горан Драгич, который записал на свой счёт 29 очков. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. За «Санз» 30 очков набрал Девин Букер, ещё 18 на счету Майка Джеймса.

Это поражение стало для «Финикса» четвёртым кряду.