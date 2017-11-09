Виртуозный дриблинг Ирвинга и мощный данк Драммонда – в топ-5 дня в НБА

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Среди них оказались виртуозный дриблинг разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга, роскошные аллей-упы в исполнении игроков «Индианы Пэйсерс» Даррена Коллисона и Виктора Оладипо и баскетболистов «Орландо Мэджик» Элфрида Пэйтона и Аарона Гордона, а также мощный данк центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.