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Виртуозный дриблинг Ирвинга и мощный данк Драммонда – в топ-5 дня в НБА

Баскетбол

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Среди них оказались виртуозный дриблинг разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга, роскошные аллей-упы в исполнении игроков «Индианы Пэйсерс» Даррена Коллисона и Виктора Оладипо и баскетболистов «Орландо Мэджик» Элфрида Пэйтона и Аарона Гордона, а также мощный данк центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Аарон Гордон Андре Драммонд Виктор Оладипо Даррен Коллисон Кайри Ирвинг Элфрид Пэйтон
Новости. Баскетбол
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