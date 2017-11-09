Барцокас: с психологией у «Басконии» сейчас всё в порядке

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас дал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Басконией», запланированному на 10 ноября в Подмосковье.



«С тех пор как они поменяли тренера и проиграли один матч в местной лиге, они одержали две победы с перевесом в одно очко. Я имею в виду победы над «Панатинаикосом» в домашнем матче и над «Уникахой» в Малаге. Эти игры были напряжёнными. И конечно, у «Басконии» теперь лучше ситуация с психологией после прихода нового тренера. Нет никаких сомнений, что у них есть качество, потенциал и хороший ростер. Они будут играть с большой уверенностью.



«Баскония» — типичная испанская команда. Для них всегда важен ритм. Управляя ритмом игры, важно следить за подборами и минимизировать потери. Мы будем следовать своей философии, независимо от происходящего. После выигрыша или проигрыша нам нужно забыть об этом на следующий день и готовиться к следующей игре. Я ожидаю тяжёлого матча. Нам нужно показать хорошую командную игру в защите. Этот матч будет сложным и очень важным, как и любой матч в Евролиге», — цитирует Барцокаса официальный сайт турнира.