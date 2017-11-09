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Тибодо: «Миннесота» сама выстрелила себе в ногу в матче с «Голден Стэйт»

Баскетбол

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Том Тибодо прокомментировал поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА.

"«Голден Стэйт Уорриорз» заслуживает похвалы, но мы сами выстрелили себе в ногу и облегчили им задачу. Третья четверть нам не удалась, подробно разберем её и посмотрим, что нужно сделать, чтобы команда прибавила», — приводит слова Тибодо ESPN.

Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 125:101 в пользу хозяев. Эта победа стала для «Уорриорз» пятой подряд.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз Том Тибодо
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