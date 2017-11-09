Карри: если честно, семь потерь «Голден Стэйт» в первой четверти — моя вина

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри прокомментировал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА, взяв на себя вину за семь потерь команды в первой четверти. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 125:101 в пользу хозяев.

«Это была моя вина, если честно. Когда команда видит, что я бросаю отовсюду в начале владения, пытаясь взять на себя слишком много, это влияет на нашу игру. Я задал плохой тон. Но в дальнейшем мы прибавили и добились победы», – цитирует Карри ESPN.