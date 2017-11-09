«Химки» будут проводить занятия для детей с ограниченными возможностями

В рамках социальной программы «One Team» БК «Химки» при поддержке администрации города будет проводить регулярные бесплатные занятия по баскетболу для детей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.



Программа была представлена на пресс-конференции в Баскетбольном центре Московской области. Тренировать особенных детей будут заслуженный мастер спорта, в прошлом центровой сборной команды СССР по баскетболу Виталий Носов и тренер юношеской команды БК «Химки» Мирон Лебедев. Тренерам будут регулярно помогать звёзды БК «Химки», а также игроки Баскетбольной академии «Химки» — крупнейшей в России кузницы молодых талантов.



«Мы уверены, что этот проект станет полезным не только для воспитанников Химкинского центра реабилитации детей с ограниченными возможностями «Вера», но и игроки, и мы, тренеры, получим уникальный опыт», — подчеркнул Виталий Носов.