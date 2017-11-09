Болл: арест брата в Китае никак не повлиял на мою игру в матче с «Бостоном»

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл после поражения от «Бостон Селтикс» (96:107) подчеркнул, что арест его младшего брата ЛиАнджело Болла в Китае за кражу в магазинах никак не повлиял на его игру. Болл набрал 9 очков, отдал 6 передач и совершил 5 подборов.



«Моя семья позаботится об этом там, в Китае. Он всё ещё мой старший брат, но эта ситуация никак не повлияла на мою игру сегодня.



Это на ментальном уровне. Я знаю, что могу бросать метко. Впереди долгий сезон, нужно оставаться в позитивном настроении и продолжать работу», — приводит слова Болла Sportando.