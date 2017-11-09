Сотрясение у Хорфорда не такое сильное, как в прошлом сезоне

Сотрясение мозга у Эла Хорфорда не такое сильное, как то, из-за которого баскетболист пропустил девять игр в прошлом сезоне, сообщает NBC со ссылкой на слова президента «Бостон Селтикс» Дэнни Эйнджа.



Ранее сообщалось, что Хорфорд пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за подозрения на сотрясение мозга, сообщает ESPN. Игрок получил удар по голове в предыдущем поединке с «Атлантой Хоукс», а на следующий день пожаловался на головные боли.



В нынешнем регулярном чемпионате 31-летний Хорфорд набирает по 14,6 очка, совершает по 9,2 подбора и отдаёт по 4,7 передачи за 32 минуты в среднем за игру.