Итудис: счёт второй половины матча с «Валенсией» говорит сам за себя

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды в матче шестого тура Евролиги над «Валенсией» (94:67).

«Поздравляю игроков не только с победой, но и с показанной игрой. Мы подстроились под игру в перерыве и стали лучше. Мы улучшили игру в защите, стали решительнее, исправили игру на подборе. Счёт второй половины говорит сам за себя. В первой половине много проблем нам доставили очки второго шанса. Мы много работали, чтобы исправить это. В понеделньик мы потеряли очень много эмоций в матче с „Химками“. Может, с этим связан слабый старт. Игроки — не машины, и это сложно.



Как бы то ни было, после тайм-аута мы изменили отношение к делу и сделали рывок — 12:2. Мы на правильном пути. Новая команда выстраивает свою игру. Благодарю болельщиков. Надеюсь, им понравилась игра.



Разговоры о национальной сборной? Я не могу давать конкретные комментарии об игроках. Мы все любим игры сборной и хотим смотреть на сильнейшие составы, но в то же время это не должно вредить клубам», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.