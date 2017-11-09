Евролига представила обзор матча ЦСКА — «Валенсия»

Официальный канал Евролиги в YouTube представил обзор поединка шестого тура регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Валенсией». Победу в ней с разгромным счётом одержали «армейцы» — 94:67.

Самым результативным игроком матча стал защитник москвичей Нандо де Коло, набравший 23 очка. Ещё 16 очков в копилку своей команды принёс Кори Хиггинс. У «Валенсии» 12 очков — в активе Тибора Пляйсса.

Для ЦСКА эта победа стала уже пятой в нынешнем сезоне Евролиги. «Валенсия» же после шести туров имеет в активе три победы при трёх поражениях.

Обзор матча ЦСКА — «Валенсия» можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.