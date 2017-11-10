«Анадолу Эфес» победил «Барселону», Штимац набрал 22 очка

«Анадолу Эфес» добыл первую победу в ннешнем сезоне Евролиги, одолев на выезде «Барселону». Уже в первой четверти стамбульцы оторвались от соперника на 11 очков. К большому перерыву «Барселона» сократила отставание — 35:42.

В третьей четверти «Анадолу Эфес» вновь довёл преимущество до двузначного. В заключительном игровом отрезке хозяева попытались наверстать упущенное, но турецкой команде удалось удержать победу — 89:85.

Самым результативным в составе победителей стал Владимир Штимац, набравший 22 очка, по 21 очку набрали Рики Ледо и Эрик Макколлум. У «Барселоны» 19 очков в активе Кевина Серафина.