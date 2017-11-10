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«Анадолу Эфес» победил «Барселону», Штимац набрал 22 очка

Баскетбол

«Анадолу Эфес» добыл первую победу в ннешнем сезоне Евролиги, одолев на выезде «Барселону». Уже в первой четверти стамбульцы оторвались от соперника на 11 очков. К большому перерыву «Барселона» сократила отставание — 35:42.

В третьей четверти «Анадолу Эфес» вновь довёл преимущество до двузначного. В заключительном игровом отрезке хозяева попытались наверстать упущенное, но турецкой команде удалось удержать победу — 89:85.

Самым результативным в составе победителей стал Владимир Штимац, набравший 22 очка, по 21 очку набрали Рики Ледо и Эрик Макколлум. У «Барселоны» 19 очков в активе Кевина Серафина.

Евролига. 6-й тур
09 ноября 2017, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
85 : 89 (15:26, 20:16, 22:25, 28:22)
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Барселона: Серафен - 19, Клавер - 12, Эртель - 12, Копонен - 10, Ханга - 7, Ориола - 7, Морман - 5, Пресси - 4, Томич - 4, Рибас - 3, Сандерс - 2, Наварро
Анадолу Эфес: Штимац - 22, Макколум - 21, Ледо - 21, Адамс - 7, Данстон - 7, Симон - 7, Мотум - 4, Мурич, Демир, Балбай, Батюк, Битим
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анадолу Эфес БК Барселона
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