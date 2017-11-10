«Хьюстон» победил «Кливленд», Харден повторил рекорд Джордана 1989 года

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» добились победы над «Кливленд Кавальерс» в центральном матче игрового дня в НБА, встреча в Техасе завершилась со счётом 117:113.



Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс подвернул лодыжку в первой четверти, но сумел продолжить матч, в итоге набрав 33 очка и 7 передач, при этом допустив 9 потерь. В составе «Рокетс» очередной яркий матч провёл Джеймс Харден, в активе которого 35 очков, 11 подборов, 13 передач и 5 перехватов. Защитник стал первым игроком с 1989 года со времён Майкла Джордана, набравшим не менее 35 очков, 10 подборов, 10 передач и 5 перехватов в одном матче. «Хьюстон» одержал четвёртую победу кряду.