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«Хьюстон» победил «Кливленд», Харден повторил рекорд Джордана 1989 года

Баскетбол

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» добились победы над «Кливленд Кавальерс» в центральном матче игрового дня в НБА, встреча в Техасе завершилась со счётом 117:113.

Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс подвернул лодыжку в первой четверти, но сумел продолжить матч, в итоге набрав 33 очка и 7 передач, при этом допустив 9 потерь. В составе «Рокетс» очередной яркий матч провёл Джеймс Харден, в активе которого 35 очков, 11 подборов, 13 передач и 5 перехватов. Защитник стал первым игроком с 1989 года со времён Майкла Джордана, набравшим не менее 35 очков, 10 подборов, 10 передач и 5 перехватов в одном матче. «Хьюстон» одержал четвёртую победу кряду.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
117 : 113 (36:25, 29:42, 35:26, 17:20)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Хьюстон Рокетс: Харден - 35, Гордон - 20, Капела - 19, Ариза - 17, Такер - 11, Илариу - 10, Андерсон - 5, Онуаку, Блэк, Ци, Пол, Джексон, Т. Уильямс, Браун, Уэбер, Мба-а-Муте
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 33, Грин - 27, Лав - 17, Смит - 13, Уэйд - 8, Шамперт - 7, Краудер - 3, Корвер - 3, Фрай - 2, Кальдерон, Жижич, Томпсон, Роуз, Томас, Холланд, Перрантес, Осман
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Леброн Джеймс
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