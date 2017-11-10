«Сакраменто» прервал пятиматчевую серию побед «Филадельфии»

Баскетболисты «Сакраменто Кингз» прервали победную серию «Филадельфии Сиксерз», состоявшую из пяти матчей, победив в домашней встрече регулярного чемпионата НБА со счётом 109:108.



Автором решающего броска за несколько секунд до финальной сирены стал Де'Аарон Фокс. Зак Рэндольф в составе «королей» набрал 20 очков, Уилли Коли-Стайн — 15. В составе «Филадельфии» дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид (22 очка и 15 подборов), Роберт Ковингтон набрал 24 очка.

Видео победного броска Фокса можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.