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«Сакраменто» прервал пятиматчевую серию побед «Филадельфии»

Баскетбол

Баскетболисты «Сакраменто Кингз» прервали победную серию «Филадельфии Сиксерз», состоявшую из пяти матчей, победив в домашней встрече регулярного чемпионата НБА со счётом 109:108.

Автором решающего броска за несколько секунд до финальной сирены стал Де'Аарон Фокс. Зак Рэндольф в составе «королей» набрал 20 очков, Уилли Коли-Стайн — 15. В составе «Филадельфии» дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид (22 очка и 15 подборов), Роберт Ковингтон набрал 24 очка.

Видео победного броска Фокса можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сакраменто Кингз Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид Зак Рэндольф
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