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Джеймс: «Кливленд» играл с «Хьюстоном» хорошо, но моральные победы не для меня

Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не рассматривает хорошее качество игры своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» в качестве утешения от поражения.

«Кливленд» играл с «Хьюстоном» довольно неплохо, но подобные моральные победы не для меня. Я ставлю перед собой другие цели», – цитирует Джеймса ESPN.

Встреча завершилась поражением «Кавальерс» со счётом 113:117. Таким образом, они проиграли шесть из восьми последних поединков и занимают 11-е место в Восточной конференции.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Хьюстон Рокетс Леброн Джеймс
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