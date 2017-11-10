Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не рассматривает хорошее качество игры своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» в качестве утешения от поражения.
«Кливленд» играл с «Хьюстоном» довольно неплохо, но подобные моральные победы не для меня. Я ставлю перед собой другие цели», – цитирует Джеймса ESPN.
Встреча завершилась поражением «Кавальерс» со счётом 113:117. Таким образом, они проиграли шесть из восьми последних поединков и занимают 11-е место в Восточной конференции.
Джеймс: «Кливленд» играл с «Хьюстоном» хорошо, но моральные победы не для меня
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не рассматривает хорошее качество игры своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» в качестве утешения от поражения.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке