Уэстбрук: каждый год у команд случаются спады. Сейчас у ОКС именно такой период

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук после поражения в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» назвал причину неудач команды в последнее время.



«Каждый сезон у команд случаются спады. Сейчас у «Оклахома-Сити» начался именно такой период», – передаёт слова Уэстбрука ESPN.



Встреча завершилась поражением «Тандер» со счётом 94:102. Таким образом, команда проиграла уже четвёртый поединок подряд и на данный момент занимает 12-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 4-7.