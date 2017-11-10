До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Уэстбрук: каждый год у команд случаются спады. Сейчас у ОКС именно такой период

Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук после поражения в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» назвал причину неудач команды в последнее время.

«Каждый сезон у команд случаются спады. Сейчас у «Оклахома-Сити» начался именно такой период», – передаёт слова Уэстбрука ESPN.

Встреча завершилась поражением «Тандер» со счётом 94:102. Таким образом, команда проиграла уже четвёртый поединок подряд и на данный момент занимает 12-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 4-7.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент