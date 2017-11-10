Харден: в матче с «Кливлендом» я был хорош

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прокомментировал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче НБА. Встреча в Техасе завершилась со счётом 117:113.

«Я был хорош. В концовке я смазал важный бросок, запустив „сквозняк“, но я в порядке. Как 28-летнему претенденту на MVP удается заиграть еще лучше, чем прежде? Я не знаю. Просто работайте над собой», – приводит слова Хардена ESPN.

Харден в матче с «Кливленд Кавальерс» набрал 35 очков, 11 подборов, 13 передач и 5 перехватов.

Видео доступно на канале лиги в YouTube.