Барцокас: видимо, «Химки» думали, что обыграть «Басконию» будет легко

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал победу команды над «Басконией» (91:90) в домашнем матче Евролиги.



«Поздравляю команду и болельщиков с очень важной победой. Но испытываю смешанные эмоции, потому что первые 20 минут — это худшая половина в сезоне в нашем исполнении во всех турнирах. Это касается игры как в защите, так и в нападении. Наш подход заключается в том, чтобы играть все 40 минут, но, видимо, после победы над „Реалом“ мы подумали, что сможем легко обыграть „Басконию“. Однако это отличная команда, имеющая универсальных больших и очень опытных защитников, поигравших в Евролиге.



Вторую половину „Химки“ провели намного лучше. Во время перерыва я сделал акцент на том, что нам нужно сменить подход. Мы лучше играли в нападении, использовали переход из обороны в атаку, остановили соперника в защите, реализовали открытые броски и победили. Мы должны быть довольны, потому что каждая победа в Евролиге очень важна. Сезон очень длинный, как и процесс становления команды, но нам нужно делать выводы, учиться в каждом матче. Сейчас у „Химок“ пять побед и одно поражение, и мы занимаем первое место, но ещё предстоит много работы.



Швед нам очень помог в концовке. Матч ещё раз доказал, что все команды фокусируются именно на нём и пытаются вывести его из игры. Он должен проявлять терпение, которое заключается не в том, чтобы набирать 20 очков, а в том, чтобы отдавать мяч и чтобы потом партнёры выводили его на бросок. Это и есть терпение в нападении. В то же время мы должны играть как команда, не полагаться на одного Шведа. Сейчас это моя главная забота», — передаёт слова Барцокаса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.