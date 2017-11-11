Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Олимпиакос» проиграл «Панатинаикосу», несмотря на 18 очков Стрельниекса

Баскетбол

«Панатинаикос» в выездном матче 6-го тура Евролиги одержал победу над «Олимпиакосом». Поединок двух греческих команд завершился со счётом 70:62.

В середине заключительной четверти гости, уже имевшие к тому моменту небольшой очковый перевес, совершили рывок, набрав 8 очков подряд. После этого они уверенно контролировали ситуацию и не позволили сопернику приблизиться на опасное расстояние.

В составе «Панатинаикоса» 15 очков набрал форвард Джеймс Гист, а самым результативным игроком встречи оказался защитник «Олимпиакоса» Янис Стрельниекс, в активе которого 18 очков.

Евролига. 6-й тур
10 ноября 2017, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос:
Панатинаикос:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Олимпиакос БК Панатинаикос
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент