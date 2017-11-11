«Олимпиакос» проиграл «Панатинаикосу», несмотря на 18 очков Стрельниекса

«Панатинаикос» в выездном матче 6-го тура Евролиги одержал победу над «Олимпиакосом». Поединок двух греческих команд завершился со счётом 70:62.



В середине заключительной четверти гости, уже имевшие к тому моменту небольшой очковый перевес, совершили рывок, набрав 8 очков подряд. После этого они уверенно контролировали ситуацию и не позволили сопернику приблизиться на опасное расстояние.



В составе «Панатинаикоса» 15 очков набрал форвард Джеймс Гист, а самым результативным игроком встречи оказался защитник «Олимпиакоса» Янис Стрельниекс, в активе которого 18 очков.