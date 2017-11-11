Роскошный аллей-уп Бледсо на Адетокунбо – лучший момент дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки форварда «Финикс Санз» Джоша Джексона, разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, разыгрывающего «Чикаго Буллз» Криса Данна, защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо и защитника «Юты Джаз» Алека Бёркса, эффектный проход защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Шабазза Напьера, баззер-битеры форварда «Тандер» Пола Джорджа и защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямса, а также роскошный аллей-уп разыгрывающего «Бакс» Эрика Бледсо на Адетокунбо.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.