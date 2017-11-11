Джексон: пришлось объяснять маме, что игрок НБА не может есть всё подряд

Новичок «Финикс Санс» Джош Джексон рассказал о своих впечатлениях от первых матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.



«Физическая борьба в НБА на высочайшем уровне. Уже в третьей игре сезона мне пришлось обороняться от Блейка Гриффина, а мой вес — менее 90 килограммов. Помимо этого, мне пришлось изменить свой рацион. Недавно ко мне приезжала мама, готовила всё подряд. Пришлось объяснить ей, что я не могу есть всё. На самом деле, это один из самых сложных моментов», — приводит NBC слова Джексона.