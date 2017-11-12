Казинс стал восьмым игроком с 500 матчами в НБА без единой игры в плей-офф

Для центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркуса Казинса матч регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс» стал 500-м за карьеру в НБА. При этом он никогда не принимал участия в плей-офф. Таким образом, Казинс стал лишь восьмым баскетболистом в истории лиги, который провёл не менее 500 поединков, ни разу не сыграв в плей-офф.

В этом списке также значатся Омри Касспи (508 встреч в регулярном чемпионате), Эдди Карри (527), Попай Джонс (535), Себастьян Телфэйр (564), Нэйт Уильямс (642), Отто Мур (682) и Том ван Арсдэйл (929).