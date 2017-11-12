Кидд: сильные стороны Болла в умении подбирать и создавать возможности партнёрам

Главный тренер «Милуоки Бакс» Джейсон Кидд после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» отметил разыгрывающего соперника Лонзо Болла.



«Несколько попаданий помогли Боллу отлично начать поединок. Но его сильными сторонами являются умения создавать возможности для атак партнёрам и подбирать. Таким образом, Лонзо влияет на игру всей команды. И он делал это на очень высоком уровне», – цитирует Кидда ESPN.



Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 98:90, а Болл в ней набрал 17 очков, совершил 12 подборов и отдал 13 передач.