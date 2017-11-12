29 очков де Коло помогли ЦСКА выиграть у «Пармы»

Московский ЦСКА вырвал победу у пермской «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Ключевой для победы «армейцев» стала третья четверть, в которой ЦСКА добился отрыва «+12». На большой перерыв команды ушли с преимуществом пермяков в 9 очков, однако ЦСКА нивелировал это отставание за третий игровой отрезок и довёл игру до победного завершения. Итоговый счёт встречи — 101:94 (23:33, 28:27, 26:14, 24:20).



Самым результативным игроком встречи стал Нандо де Коло, набравший 34 очка и совершивший 4 результативных передачи. В составе пермяков отличился Фрэнк Гейнс, на счету которого 18 очков. Высокую результативность показалКоди Миллер-Макинтайр, набравший 16 очков, совершивший 5 подборов и отдавший 12 передач.