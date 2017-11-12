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29 очков де Коло помогли ЦСКА выиграть у «Пармы»

Баскетбол

Московский ЦСКА вырвал победу у пермской «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Ключевой для победы «армейцев» стала третья четверть, в которой ЦСКА добился отрыва «+12». На большой перерыв команды ушли с преимуществом пермяков в 9 очков, однако ЦСКА нивелировал это отставание за третий игровой отрезок и довёл игру до победного завершения. Итоговый счёт встречи — 101:94 (23:33, 28:27, 26:14, 24:20).

Самым результативным игроком встречи стал Нандо де Коло, набравший 34 очка и совершивший 4 результативных передачи. В составе пермяков отличился Фрэнк Гейнс, на счету которого 18 очков. Высокую результативность показалКоди Миллер-Макинтайр, набравший 16 очков, совершивший 5 подборов и отдавший 12 передач.

Единая лига ВТБ
12 ноября 2017, воскресенье. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
101 : 94 (23:33, 28:27, 26:14, 24:20)
Парма
Пермь, Россия
ЦСКА: де Коло - 34, Хиггинс - 18, Хайнс - 9, Родригес - 8, Хантер - 8, Хряпа - 5, Воронцевич - 5, Курбанов - 4, Клайберн - 4, М. Кулагин - 3, Фридзон - 3, Антонов
Парма: Гейнс - 18, Миллер-Макинтайр - 16, Ухов - 13, Гразулис - 12, МакЛин - 11, Буланов - 9, Морейра - 8, Вздыхалкин - 5, Винник - 2, Яковенко, Шейко, Жмако
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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