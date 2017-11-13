Сергей Быков продолжит работу в сборной России

Чемпион и бронзовый призёр Евробаскета Сергей Быков продолжит исполнять функции ассистента главного тренера сборной России Сергея Базаревича. По информации «Известий», в тренерском штабе национальной команды произойдут определённые перемены, однако они не коснутся экс-игрока «Динамо» и «Локомотива-Кубань».



«Изменения в тренерском штабе будут, но пока преждевременно называть конкретные фамилии. Думаю, в ближайшее время Сергей Базаревич сам расскажет об этих изменениях, ведь уже 20 ноября начнётся сбор команды перед квалификационными матчами Кубка мира – 2019», – сообщил «Известиям» генеральный менеджер мужской сборной России Олег Ушаков.



Помимо Быкова на Евробаскете Базаревичу помогали Борис Соколовский (главный тренер новосибирского «Динамо») и Саша Груич (экс-тренер «Локомотива-Кубань» и «Динамо»). Тренером по физической подготовке был Георгий Артемьев (ранее работал с ЦСКА, петербургским «Спартаком» и теннисисткой Светланой Кузнецовой), скаутом – Денис Годлевский (тренер-скаут ЦСКА).

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