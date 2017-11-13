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Родионов: Пашутин поможет «Автодору» решить поставленные задачи

Баскетбол

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал назначение Евгения Пашутина на пост главного тренера команды.

«Очень рады возвращению нашего воспитанника в «Автодор» в новом качестве. Надеемся, что Евгению удастся вернуть команде уверенность. Уверен, он поможет родному клубу решить поставленные задачи. В свою очередь благодарим Андреа Маццона за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере», – приводит слова Родионова официальный сайт саратовского клуба.

Напомним, что Маццон возглавлял «Автодор» с мая по ноябрь 2017 года.

Евгений Пашутин возглавил «Автодор»
Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
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Андреа Маццон БК Автодор Владимир Родионов Евгений Пашутин
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