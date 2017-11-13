Родионов: Пашутин поможет «Автодору» решить поставленные задачи

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал назначение Евгения Пашутина на пост главного тренера команды.



«Очень рады возвращению нашего воспитанника в «Автодор» в новом качестве. Надеемся, что Евгению удастся вернуть команде уверенность. Уверен, он поможет родному клубу решить поставленные задачи. В свою очередь благодарим Андреа Маццона за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере», – приводит слова Родионова официальный сайт саратовского клуба.



Напомним, что Маццон возглавлял «Автодор» с мая по ноябрь 2017 года.

Евгений Пашутин возглавил «Автодор»