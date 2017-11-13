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Евгений Пашутин возглавил «Автодор»

Баскетбол

Новым главным тренером «Автодора» стал Евгений Пашутин. Предыдущий наставник Андреа Маццон покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Предыдущим местом работы 48-летнего специалиста был казанский УНИКС, который он возглавлял с 2014 по 2017 год. Стоит отметить, что Пашутин провёл в «Автодоре» четыре сезона в качестве игрока с 1995 по 1999 год.

Напомним, что Маццон был назначен главным тренером «Автодора» в мае 2017 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ саратовская команда под его руководством одержала две победы в пяти матчах.

29 очков Кларка не спасли «Автодор» от поражения в матче с УНИКСом
Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
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Андреа Маццон БК Автодор Евгений Пашутин
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