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Стивенс: никто из игроков «Бостона» не говорит о победной серии

Баскетбол

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс дал понять, что никто из его подопечных не придаёт большого значения текущей победной серии команды.

«Я ни с кем не обсуждал нашу победную серию. Я действительно не слышал, чтобы кто-то из парней говорил об этом», – приводит слова Стивенса Hoopshype.

В минувшем матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» одолел «Торонто Рэпторс» со счётом 95:94 и увеличил победную серию до 12 игр. На данный момент «Селтикс» занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Бостон» без Ирвинга одолел «Торонто», выиграв 12-й матч подряд
Источник: Hoopshype Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Торонто Рэпторс Брэд Стивенс
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