«Бостон» без Ирвинга одолел «Торонто», выиграв 12-й матч подряд

«Бостон Селтикс» одержал непростую победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 95:94 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Эл Хорфорд, набравший 21 очко. Ещё 18 очков в активе Джейлена Брауна. Разыгрывающий Кайри Ирвинг участия в матче не принимал. За «Торонто» 24 очка набрал Демар Дерозан, 19 в активе Кайла Лоури.

Благодаря этому результату «Бостон» продлил победную серию до 12 игр.