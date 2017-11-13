100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Бостон» без Ирвинга одолел «Торонто», выиграв 12-й матч подряд

Баскетбол

«Бостон Селтикс» одержал непростую победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 95:94 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Эл Хорфорд, набравший 21 очко. Ещё 18 очков в активе Джейлена Брауна. Разыгрывающий Кайри Ирвинг участия в матче не принимал. За «Торонто» 24 очка набрал Демар Дерозан, 19 в активе Кайла Лоури.

Благодаря этому результату «Бостон» продлил победную серию до 12 игр.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 23:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
95 : 94 (24:24, 20:25, 33:27, 18:18)
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Браун - 18, Хорфорд - 17, Смарт - 14, Розир - 12, Моррис - 8, Тейтум - 7, Бэйнс - 3, Оджелей, Аллен, Ябуселе, Бёрд, Ларкин, Ирвинг, Хэйворд, Тайс, Надер
Торонто Рэпторс: Дерозан - 18, Лоури - 17, Майлз - 10, Сиакам - 8, Ибака - 8, Валанчюнас - 6, Ануноби - 5, Райт - 4, Пёлтль - 2, Ногуэйра, Маккинни, Миллер, Браун, Кабокло, Ванвлит, Пауэлл
Ирвинг планирует играть в защитной маске, несмотря на перелом лицевой кости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Торонто Рэпторс Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент