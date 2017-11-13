В. Карасёв: «Гран Канария» — разносторонняя команда

Завтра, 14 ноября, в Санкт-Петербурге состоится матч шестого тура группового турнира Еврокубка, в котором «Зенит» встретится с «Гран Канарией». В преддверии поединка наставник российской команды Василий Карасёв поделился ожиданиями от него.

«Гран Канария» — разносторонняя команда, как и «Тофаш», может быть, не такая физически мощная, но там тоже есть хорошие, высокие центровые, к тому же они хорошо атакуют с периметра. «Гран Канария» более дисциплинированная, но «Тофаш» — более агрессивная команда", — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».

После пяти туров в группе D три команды идут с одинаковыми показателями (3 победы, 2 поражения): «Тофаш», «Зенит» и «Гран Канария». В матче первого круга испанский клуб обыграл «Зенит» на своей площадке со счётом 97:87.