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Дабл-дабл Джеймса помог «Кливленду» вырвать победу у «Нью-Йорка»

Баскетбол

«Кливленд Кавальерс» вырвал победу у «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 104:101 в пользу гостей. По ходу матча преимущество «Кавальерс» достигало 23 очков.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, которому не хватило совсем немного до трипл-дабла — на его счету 23 очка, 12 передач и 9 подборов. Ещё 21 очко набрал Кайл Корвер, 15 — Дуэйн Уэйд. За «Никс» 28 очков и 10 подборов набрал Тим Хардуэй, Энес Кантер записал себе в актив 20 очков и 16 подборов, у Кристапса Порзингиса — 20 очков.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
101 : 104 (22:25, 29:13, 25:23, 25:43)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Хардуэй-младший - 28, Порзингис - 20, Кантер - 20, Ли - 15, Нтиликина - 7, Томас - 5, Макдермотт - 2, Джек - 2, О'Куинн - 2, Бейкер, Корнет, Сешнс, Дотсон, Хикс, Ноа, Эрнангомес, Бизли
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 23, Корвер - 21, Уэйд - 15, Краудер - 13, Фрай - 9, Смит - 8, Лав - 6, Грин - 6, Осман - 3, Кальдерон, Жижич, Томпсон, Роуз, Томас, Шамперт, Холланд, Перрантес
Оттолкнуться от дна. Что не так с «Кливлендом»?
Команда Леброна Джеймса проигрывает чаще, чем побеждает. Она пока даже не в зоне плей-офф!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Леброн Джеймс
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