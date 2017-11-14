Дабл-дабл Джеймса помог «Кливленду» вырвать победу у «Нью-Йорка»

«Кливленд Кавальерс» вырвал победу у «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 104:101 в пользу гостей. По ходу матча преимущество «Кавальерс» достигало 23 очков.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, которому не хватило совсем немного до трипл-дабла — на его счету 23 очка, 12 передач и 9 подборов. Ещё 21 очко набрал Кайл Корвер, 15 — Дуэйн Уэйд. За «Никс» 28 очков и 10 подборов набрал Тим Хардуэй, Энес Кантер записал себе в актив 20 очков и 16 подборов, у Кристапса Порзингиса — 20 очков.