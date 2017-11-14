«Милуоки» переиграл «Мемфис», «Нью-Орлеан» одолел «Атланту»

«Милуоки Бакс» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате НБА, одолев на своей площадке «Мемфис Гриззлиз» со счётом 110:103. Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, на счету которого 27 очков, по 17 в активе Криса Миддлтона и Джона Хенсона. За «Мемфис» 27 очков набрал Тайрик Эванс, Марк Газоль оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

В ещё одном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» вырвал победу у «Атланты Хоукс» — 106:105. У победителей 24 очка набрал Итуан Мур, Демаркус Казинс набрал 22 очка и сделал 16 подборов. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов. За «Хоукс» 22 очка набрал Кент Бэйзмор.