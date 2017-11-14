Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Милуоки» переиграл «Мемфис», «Нью-Орлеан» одолел «Атланту»

Баскетбол

«Милуоки Бакс» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате НБА, одолев на своей площадке «Мемфис Гриззлиз» со счётом 110:103. Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, на счету которого 27 очков, по 17 в активе Криса Миддлтона и Джона Хенсона. За «Мемфис» 27 очков набрал Тайрик Эванс, Марк Газоль оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
110 : 103 (34:29, 26:36, 24:12, 26:26)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Миддлтон - 17, Хенсон - 17, Бледсо - 15, Брогдон - 10, Снелл - 9, Мейкер - 6, Лиггинс - 6, Деллаведова - 3, Телетович, Боломбой, Вон, Терри, Уилсон, Паркер, Пэйтон II, Браун
Мемфис Гриззлиз: Эванс - 27, Брукс - 19, Марк Газоль - 16, Чалмерс - 14, Райт - 10, Конли - 7, Эннис - 5, Парсонс - 3, Мартин - 2, Симмонс, Харрисон, Хантер, Маклемор, Рэбб, Грин, Селден, Дэвис

В ещё одном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» вырвал победу у «Атланты Хоукс» — 106:105. У победителей 24 очка набрал Итуан Мур, Демаркус Казинс набрал 22 очка и сделал 16 подборов. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов. За «Хоукс» 22 очка набрал Кент Бэйзмор.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
106 : 105 (23:32, 22:18, 33:30, 28:25)
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Орлеан Пеликанс: Мур - 24, Казинс - 22, Миллер - 21, Дэвис - 13, Холидей - 13, Нельсон - 6, Каннингем - 5, Рондо - 2, Кларк, Ажинса, Хилл, Аллен, Ашик, Диалло, Джексон, Кук, Джонс
Атланта Хоукс: Бэйзмор - 22, Кавано - 16, Белинелли - 14, Коллинс - 12, Бэббит - 12, Шрёдер - 11, Дедмон - 11, Принс - 4, Айзея - 3, Мускала, Бембри, Бруссино, Дилэйни , Ильясова, Магетти, Дорси, Пламли
Да будет битва. Команды НБА готовы начать сезон
Как усилились и на что претендуют «Оклахома», «Кливленд», «Новый Орлеан» и «Голден Стэйт».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Нью-Орлеан Пеликанс Демаркус Казинс Тайрик Эванс Энтони Дэвис Яннис Адетокунбо
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент