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Сокрушительные данки Джоэла Эмбиида и Энтони Дэвиса – в топ-10 дня в НБА

Баскетбол

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, его партнёра форварда Бена Симмонса, мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса и лёгкого форварда «Вашингтон Уизардс» Келли Убре, а также шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Миннесота Тимбервулвз» Джеффа Тига и Карла-Энтони Таунса.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги в YouTube.

Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Бен Симмонс Джефф Тиг Джоэл Эмбиид Карл-Энтони Таунс Келли Убре Энтони Дэвис
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