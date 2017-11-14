Сокрушительные данки Джоэла Эмбиида и Энтони Дэвиса – в топ-10 дня в НБА

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, его партнёра форварда Бена Симмонса, мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса и лёгкого форварда «Вашингтон Уизардс» Келли Убре, а также шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Миннесота Тимбервулвз» Джеффа Тига и Карла-Энтони Таунса.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги в YouTube.