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Аарон Гордон готов принять участие в конкурсе данков на Матче звёзд—2018

Баскетбол

Мощный форвард «Орландо Мэджик» Аарон Гордон готов принять участие в конкурсе данков на Матче звёзд нынешнего сезона, если получит приглашение, сообщает ESPN. Гордон принимал участие в двух последних подобных конкурсах. В 2016 году он в равной и зрелищной борьбе уступил в финале Заку Лавину, а в 2017-м – выбыл уже после первого раунда, не сумев исполнить данк с помощью дрона. После этой неудачи форвард заявил, что больше не будет состязаться в конкурсах данков, однако теперь изменил своё решение.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Орландо Мэджик Аарон Гордон
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