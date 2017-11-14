Аарон Гордон готов принять участие в конкурсе данков на Матче звёзд—2018

Мощный форвард «Орландо Мэджик» Аарон Гордон готов принять участие в конкурсе данков на Матче звёзд нынешнего сезона, если получит приглашение, сообщает ESPN. Гордон принимал участие в двух последних подобных конкурсах. В 2016 году он в равной и зрелищной борьбе уступил в финале Заку Лавину, а в 2017-м – выбыл уже после первого раунда, не сумев исполнить данк с помощью дрона. После этой неудачи форвард заявил, что больше не будет состязаться в конкурсах данков, однако теперь изменил своё решение.