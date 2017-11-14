Дрэймонд Грин: Карри порождает хаос, когда находится на площадке

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после победы над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА отметил отсутствие разыгрывающего Стивена Карри.



«С Карри игра становится совсем другой. Когда он на паркете, свободного пространства сразу становится больше. Как итог — у нас появляется больше возможностей для открытых бросков. Это своего рода хаос, который он порождает, когда находится на площадке», – цитирует Грина ESPN.



Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 110:100.

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