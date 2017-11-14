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Дюрант: глупо оставлять Дрэймонда Грина одного на трёхочковой дуге

Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант после победы над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА отметил игру мощного форварда Дрэймонда Грина.

«Когда Дрэймонд Грин попадает трёхочковые, это даёт заметный импульс команде. Если соперник понимает, что ему придётся оставить кого-то открытым на дуге, то зачастую делает выбор в пользу Грина. Но это глупо», – цитирует Дюранта ESPN.

Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 110:100. Грин набрал 20 очков, 4 подбора и 5 передач, реализовав 3 броска из-за дуги из 5.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Орландо Мэджик Дрэймонд Грин Кевин Дюрант
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