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Керр: у «Голден Стэйт» есть невероятная роскошь — Ливингстон на скамейке

Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после победы над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА похвалил защитника Шона Ливингстона.

«Шон Ливингстон на скамейке — это невероятная роскошь. Этот парень до тяжелейшей травмы играл на уровне Матча звёзд, и удивительно, как он смог вернуться и изменить свою игру после того инцидента. Шон — важная часть нашей команды, он крайне полезен на площадке и за её пределами», – цитирует Керра ESPN.

Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 110:100. Ливингстон в связи с отсутствием Стивена Карри вышел в стартовой пятёрке, набрав 16 очков и 6 передач за 20 минут.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Орландо Мэджик Стив Керр Шон Ливингстон
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