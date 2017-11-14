Леброн Джеймс назвал себя «королём Нью-Йорка»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс «провозгласил» себя королём Нью-Йорка после победы над «Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 104:101. Фотографию с соответствующей подписью баскетболист опубликовал в своём «инстаграме».



«Кавальерс» отыгрались по ходу встречи, оставая в счёте на 23 очка, а сам матч был наполнен стычками между баскетболистами обеих команд, а после игры едва не завязалась потасовка.