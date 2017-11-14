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Леброн Джеймс назвал себя «королём Нью-Йорка»

Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс «провозгласил» себя королём Нью-Йорка после победы над «Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 104:101. Фотографию с соответствующей подписью баскетболист опубликовал в своём «инстаграме».

«Кавальерс» отыгрались по ходу встречи, оставая в счёте на 23 очка, а сам матч был наполнен стычками между баскетболистами обеих команд, а после игры едва не завязалась потасовка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Леброн Джеймс
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