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17 очков Шведа не спасли «Химки» от второго поражения в Евролиге

Баскетбол

Подмосковные «Химки» потерпели второе поражение в розыгрыше Евролиги нынешнего сезона. Российская команда на выезде уступила «Панатинаикосу». «Химкам» не удалось выиграть ни в одной из четвертей, и в итоге подмосковные баскетболисты закономерно проиграли со счётом 65:93 (16:26, 11:20, 22:26, 16:21).

Самым результативным игроком матча стал Маркус Денмон, набравший 24 очка. В составе «Химок» 17 очков — на счету Алексея Шведа. До этого поражения «Химки» располагались на второй строчке в таблице регулярного чемпионата, имея равное количество очков с ЦСКА.

Евролига. 7-й тур
14 ноября 2017, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
93 : 65 (26:16, 20:11, 26:22, 21:16)
Химки
Химки, Россия
Панатинаикос: Огюст, Гэбриэл, Лойески, Калатес, Адетокунбо, Лекавичюс, Вуюкас, Риверс, Паппас, Денмон, Гист, Синглтон
Химки: Зубков, Тодорович, Андерсон, Дженкинс, Томас, Моня, Соколов, Швед, Вяльцев, Зайцев, Маркович, Робинсон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Панатинаикос БК Химки
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