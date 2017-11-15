17 очков Шведа не спасли «Химки» от второго поражения в Евролиге

Подмосковные «Химки» потерпели второе поражение в розыгрыше Евролиги нынешнего сезона. Российская команда на выезде уступила «Панатинаикосу». «Химкам» не удалось выиграть ни в одной из четвертей, и в итоге подмосковные баскетболисты закономерно проиграли со счётом 65:93 (16:26, 11:20, 22:26, 16:21).



Самым результативным игроком матча стал Маркус Денмон, набравший 24 очка. В составе «Химок» 17 очков — на счету Алексея Шведа. До этого поражения «Химки» располагались на второй строчке в таблице регулярного чемпионата, имея равное количество очков с ЦСКА.