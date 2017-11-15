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«Хьюстон» проиграл «Торонто» и прервал серию побед, несмотря на 38 очков Хардена

Баскетбол

«Торонто Рэпторс» одержал уверенную победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 129:113 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 27 очков. Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 передач, также 19 очков набрал Си Джей Майлз. У «Хьюстона» 38 очков и 11 передач себе в актив записал Джеймс Харден, ещё 20 очков на счету Тревора Аризы.

Это поражение прервало шестиматчевую победную серию «Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
113 : 129 (33:31, 31:45, 30:27, 19:26)
Торонто Рэпторс
Торонто
Хьюстон Рокетс: Харден - 38, Ариза - 20, Блэк - 13, Гордон - 12, Капела - 11, Андерсон - 9, Мба-а-Муте - 9, Браун - 1, Илариу, Онуаку, Ци, Джексон, Пол, Такер, Т. Уильямс, Уэбер
Торонто Рэпторс: Дерозан - 27, Майлз - 19, Лоури - 19, Ануноби - 16, Райт - 14, Валанчюнас - 12, Ванвлит - 8, Пёлтль - 7, Ибака - 5, Сиакам - 2, Ногуэйра, Миллер, Браун, Кабокло, Пауэлл, Маккинни
«Динозавров» ждёт падение трёхочкового астероида
«Рокетс» выиграют у «Рэпторс» от 7 очков, «Даллас» и «Спёрс» наберут меньше 58 очков в каждой четверти.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Рэпторс Хьюстон Рокетс Демар Дерозан Джеймс Харден
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