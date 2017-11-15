«Хьюстон» проиграл «Торонто» и прервал серию побед, несмотря на 38 очков Хардена

«Торонто Рэпторс» одержал уверенную победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 129:113 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 27 очков. Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 передач, также 19 очков набрал Си Джей Майлз. У «Хьюстона» 38 очков и 11 передач себе в актив записал Джеймс Харден, ещё 20 очков на счету Тревора Аризы.

Это поражение прервало шестиматчевую победную серию «Рокетс».