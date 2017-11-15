Паскуаль: матч с «Химками» — лучшая игра «Панатинаикоса» в сезоне

Главный тренер «Панатинаикоса» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над «Химками» со счётом 93:65 в матче Евролиги.

«Ключевое значение сегодня имела защита. Мы преуспели в этом с самого начала, а затем нашли свою игру в нападении. Это была наша лучшая игра в сезоне. Все игроки отлично справились со своими задачами. Теперь нам нужно восстановиться, потому что через 48 часов мы проведём ещё один сложный матч против „Анадолу Эфес“, который сегодня выиграл в Тель-Авиве», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Евролиги.